Новини

Війська РФ ударили по двох лікарнях у Херсоні (оновлено)

4 4569
Війська РФ ударили по двох лікарнях у Херсоні (оновлено)
Вдень 3 грудня ворог обстрілює Херсон. Більше інформації станом на зараз невідомо.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі Херсон під щільним вогнем! Армія рф обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега. Перейдіть до більш безпечних місць! Не перебувайте на відкритому просторі!", - йдеться у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти з мінометів обстріляли Херсонський район, загинув чоловік

Як згодом повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, окупанти вдарили по двох лікарнях Херсона.

"Пошкоджено будівлі медзакладів. За попередньою інформацією, жертв немає", - йдеться у повідомленні.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини