Війська РФ ударили по двох лікарнях у Херсоні (оновлено)

Вдень 3 грудня ворог обстрілює Херсон. Більше інформації станом на зараз невідомо.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі Херсон під щільним вогнем! Армія рф обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега. Перейдіть до більш безпечних місць! Не перебувайте на відкритому просторі!", - йдеться у повідомленні.

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Як згодом повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, окупанти вдарили по двох лікарнях Херсона.

"Пошкоджено будівлі медзакладів. За попередньою інформацією, жертв немає", - йдеться у повідомленні.