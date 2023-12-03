Росіяни на окупованих територіях змушують бюджетників здавати кров для військових ЗС РФ, - Центр нацспротиву
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Через великі втрати на південному напрямку ворог шукає донорів на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Окупаційна адміністрація зганяє на потреби ЗС РФ бюджетників для примусової здачі крові. При цьому обіцяють додаткові виплати, але по факту виплат немає.
Також на захоплені землі окупанти відряджають гематологів, через брак кадрів, адже місцеві відмовляються працювати на ворога", - йдеться в повідомленні.