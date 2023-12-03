На Різдво та Новий рік у Києві не буде жодних масових заходів, ялинку встановлять коштом меценатів, - КМВА

На Різдво та Новий рік у Києві не буде жодних масових заходів, комендантська година діятиме з 00:00 до 05:00, а ялинку встановлять коштом меценатів, без витрати бюджетних коштів.

Про це повідомляється в телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"На Різдво та Новий Рік у Києві не буде жодних масових заходів - ані ярмарок, ані святкувань. Таке рішення, ухвалила Рада Оборони Києва", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні на Софіївський площі заплановано початок монтажних робіт із встановлення новорічної ялинки. Відкриття заплановане на 6 грудня – День святого Миколая.

"Ялинка буде встановлена виключно за кошти меценатів - без витрат бюджетних коштів на облаштування новорічної красуні та на електроенергію", - зазначається у повідомленні.

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