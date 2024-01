Сьогодні увечері стартує унікальний шаховий онлайн-турнір, мета - зібрати кошти на снайперські набої для ЗСУ

Сьогодні, 3 грудня, о 19:00 стартує унікальний шаховий онлайн-турнір, метою якого є збір коштів на снайперські набої для ЗСУ.

Рух VETERANKA разом з ініціативною групою журналістів-волонтерів і шахістів-професіоналами відкривають збір коштів на придбання патронів для снайперів з 67-ї і 112-ї бригад, а також "Легіону Свободи" Нацгвардії, передає Цензор.НЕТ.

Для цього буде проведено двоетапний шаховий турнір. Перша його частина пройде сьогодні онлайн. Друга, завершальна, - у суботу 9 грудня.

На що підуть зібрані кошти?

Один набій 338 калібру (його дуже люблять снайпери) коштує приблизно 300 гривень. Мета збору - закупити великі партії набоїв, яких вистачило б на 3-4 місяці роботи. Чим більше вдасться їх закупити, тим дешевшою буде ціна за штуку.

Як можна долучитися?

Вже сьогодні, в неділю 3 грудня, відбудеться шаховий онлайн-турнір в рамках "Влучного збору". Початок - о 19:00 за київським часом.

Організатор - шаховий тренер, організатор та суперадмін найбільшої української шахової інтернет-спільноти Team Ukraine Олександр Матлак.

Цей етап турніру пройде на платформі chess.com, на майданчику Team Ukraine.

Формат: Арена, Бліц 3+2, тривалість - 3 години.

Реєстрація починається за годину до початку (потрібно перейти по лінку та натиснути кнопку "Приєднатись").

"Арена" передбачає можливість як приєднатись до турніру після початку, так і вийти з нього достроково.

Ви можете почати нову партію одразу по завершенню щойно зіграної, а можете зробити паузу.

Офлайн-івент в суботу 9 грудня, місце проведення - простір Peremoga на Ярославовому валу 15, з 13 по 17 годину.

Запрошуються переможці шахового онлайн-турніру, які розіграють між собою головний приз - комплект шахів, виготовлених зі збитого над Херсонщиною російського літака СУ-25.

Спеціальні гості: військові - Леся Литвинова, Євген Шибалов, Дмитро Ніколаєнко, журналіст Андрій Куликов, блогер Денис Казанський. Співведучий – журналіст РБК-Україна Мілан Лєліч.

Крім того, на турнір запрошено:

- музиканів: проекти JAN!S, Yokodo та Діму Войналовича, сонграйтера і вокаліста панк-гурту "квіткіс";

- поета-сатирика Юрка Космину;

- коміків "Підпільного стендапу" - Марію Латарію, Лану Чубаху, Ігоря Нерівного;

На учасників очікує:

- кейтерінг із солодкими та солоними перекусами;

- тихий аукціон з творами мистецтва, які можна буде роздивитися на сторінці події у Facebook.

Організатори: Олександр Приходько, Олександр Матлак, Євгенія Гончарук, Мілан Лєліч, Євген Кузьменко, Василина Думан (№26972904 у Реєстрі волонтерів).

Реквізити збору:

Приват: 4149629331858043 (Василина Думан)

Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/9SqoxLvvJV...

Для іноземних переказів

Paypal [email protected] (Василина Думан)

Рахунок руху VETERANKA

Назва компанії / company Name: БО БФ ВЕТЕРАНКА

IBAN Code: UA303052990000026003035023643

Назва банку / Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT code банку / Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Адреса компанії / Company address: 01001, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, Б. 30/1, КВ. 319.

Рахунок у банку-кореспонденті / Account in the correspondent bank: 400886700401

SWIFT Code банку-кореспондента / SWIFT Code of the correspondent bank: COBADEFF

Банк-кореспондент / Correspondent bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany

Або рахунок у банку-кореспонденті / Account in the correspondent bank: 6231605145

SWIFT Code банку-кореспондента / SWIFT Code of the correspondent bank: CHASDEFX

Банк-кореспондент / Correspondent bank: J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY