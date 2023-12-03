Наталія Гуменюк спростувала чутки про своє звільнення з посади речниці ОК "Південь" та пояснила, що її не так зрозуміли.

Про це вона розповіла у коментарі "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

Низка телеграм-каналів поширили дезінформацію про те, що Наталія Гуменюк нібито пішла з посади речниці Сил оборони півдня.

Однак, у коментарі кореспондентці Радіо Свобода, вона заперечила цю інформацію та закликала правильно трактувати її слова. Насправді, каже Гуменюк, "її допис неправильно інтерпретували".

"Кілька тижнів тому розповсюджували інформацію, що Гуменюк "всьо", але зрештою вийшло, що вона "всьо по силах" (тобто сильна, вистояла)", – зазначила вона.

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