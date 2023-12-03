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Рашисти провели з’їзд "Єдиної Росії" на окупованій території Херсонщини, - Центр нацспротиву

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Рашисти провели з’їзд "Єдиної Росії" на окупованій території Херсонщини, - Центр нацспротиву
Росіяни розбудовують мережу агентів на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти провели зʼїзд учасників путінської партії "Єдина Росія" на ТОТ Херсонщини. В заході взяли участь низка зрадників регіону.

Загалом, такими діями ворог намагається "легалізувати" окупацію й імітувати підтримку з боку місцевого населення", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • white wolf
    А що, ракети закінчились? Де там наша хвалена сбу?
  • MrGTI driver ea1f6bd4
    єдіная росія вже має запрошувати своїх європейських друзів на окуповані території: поляка меклера, який є організатором блокування українського кордону, фіцо, орбана. Всі вони великі друзі росії зі знищення України
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Повтор з'їзду ригоАНАЛІВ у Севєроданєцкє, під патронатом ФСБ *****!
    Замінили лише бірки на паркані…, а усих делегатів з'їзду, одразу на передову, під контролем кадирівців!
    Усьо так падамашнему буде!
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