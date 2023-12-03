Рашисти провели з’їзд "Єдиної Росії" на окупованій території Херсонщини, - Центр нацспротиву
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Росіяни розбудовують мережу агентів на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти провели зʼїзд учасників путінської партії "Єдина Росія" на ТОТ Херсонщини. В заході взяли участь низка зрадників регіону.
Загалом, такими діями ворог намагається "легалізувати" окупацію й імітувати підтримку з боку місцевого населення", - йдеться в повідомленні.