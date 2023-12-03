Кемерон: Умиротворення диктаторів у підсумку шкодить інтересам Великої Британії та зрештою коштує британцям життя

Голова МЗС Великої Британії Девід Кемерон нагадав, що історично умиротворення диктаторів у підсумку шкодить інтересам Великої Британії та зрештою коштує британцям життя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Sun.

Він наголосив, що Британія повинна зрозуміти, як змінився світ.

"Сили, що формують його (світ. - Ред.) - палій війни в Кремлі (Путін. - Ред.) - Китай, що стає дедалі агресивнішим, ісламістський екстремізм, що отруює уми молоді, - ці речі не зникнуть відразу. Немає сенсу сподіватися на чарівне повернення світу в колишній стан", - заявив Кемерон.

Він додав, що надія - це не політика.

"Якщо Путіна не зупинити в Україні, він повернеться за добавкою. І ми знаємо з нашої історії, що умиротворення диктаторів в кінцевому підсумку руйнує британські інтереси і коштує британцям життя", - резюмував Кемерон.

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