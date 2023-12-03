Кількість постраждалих унаслідок удару РФ по житлових кварталах Херсону збільшилася до 7 осіб

Унаслідок обстрілу окупантами житлових кварталів Херсону одна людина загинула і сім зазнали травм.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.



"Окупанти вдарили по житловій забудові. Було влучання у будинок і територію поблизу, у територію двох лікарень.



На зупинці біля багатоповерхового будинку загинула літня жінка. Її особа встановлюється.



Травм зазнали 28, 46-річні чоловіки, жінки 35, 42, 52 років і дві 47-річні містянки.

Усі поранені мають ушкодження легкого та середнього ступеня", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Одна людина загинула і четверо зазнали поранень унаслідок обстрілу окупантами Центрального району Херсону. ФОТОрепортаж (оновлено)