Кількість постраждалих унаслідок удару РФ по житлових кварталах Херсону збільшилася до 7 осіб
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Унаслідок обстрілу окупантами житлових кварталів Херсону одна людина загинула і сім зазнали травм.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти вдарили по житловій забудові. Було влучання у будинок і територію поблизу, у територію двох лікарень.
На зупинці біля багатоповерхового будинку загинула літня жінка. Її особа встановлюється.
Травм зазнали 28, 46-річні чоловіки, жінки 35, 42, 52 років і дві 47-річні містянки.
Усі поранені мають ушкодження легкого та середнього ступеня", - йдеться в повідомленні.