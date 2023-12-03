Протягом неділі росіяни тричі обстріляли Нікопольщину, а по Марганецькій громаді запустили безпілотник, - ОВА

Російські окупаційні війська протягом неділі з важкої артилерії та БпЛА обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У повідомленні зазначаєтьс: "Протягом дня агресор три рази обстріляв Нікопольщину. На районний центр скерував важку артилерію та дрон-камікадзе. Застосовував БпЛА ворог і по Марганецькій громаді. Минулося без поранених та загиблих. В інших районах області день пройшов тихо. Нехай і ніч буде спокійною!"

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