Протягом неділі росіяни тричі обстріляли Нікопольщину, а по Марганецькій громаді запустили безпілотник, - ОВА
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Російські окупаційні війська протягом неділі з важкої артилерії та БпЛА обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У повідомленні зазначаєтьс: "Протягом дня агресор три рази обстріляв Нікопольщину. На районний центр скерував важку артилерію та дрон-камікадзе. Застосовував БпЛА ворог і по Марганецькій громаді. Минулося без поранених та загиблих. В інших районах області день пройшов тихо. Нехай і ніч буде спокійною!"