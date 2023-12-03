Розвідка США не знала про підготовку ХАМАСу до нападу на Ізраїль, - Кірбі

Немає ознак того, що розвідка Сполучених Штатів заздалегідь отримала інформацію про підготовку нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє NBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив у неділю в ефірі NBC News, що розвідувальне співтовариство США вказало на те, що їм не було відомо про плани ХАМАС атакувати Ізраїль", - йдеться у повідомленні.

Раніше видання New York Times, посилаючись на документи, електронні листи та інтерв'ю, повідомила, що ізраїльські чиновники отримали плани Хамасу щодо нападу 7 жовтня більше, ніж за рік до того, як це сталося.

Повідомлялося, що документ був поширений серед ізраїльських військових та розвідників, але експерти відкинули цей план як такий, що був би надто складним для виконання ХАМАСом.

"Наразі немає жодних ознак того, що вони мали доступ до цього документа заздалегідь", - резюмував Кірбі.

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