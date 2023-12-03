На Одещині через негоду без світла перебувало 883 населених пункти, - ОВА

Унаслідок снігового буревію, що обрушився на Одеську область протягом тижня, постраждали понад 3 тис. ліній електропередачі, без електроенергії залишилося понад пів мільйона людей у 883 населених пунктах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

"Найбільше постраждала енергетична інфраструктура області. За весь період негоди з ладу вийшли 3104 повітряних ліній електропередачі, без світла було понад півмільйона родин у 883 населених пунктах", - йдеться у повідомленні.

За його словами, наразі свою роботу розгорнули понад 360 пунктів незламності, які забезпечували можливість відігрітися, зарядити гаджети, випити чаю. Безперебійно працювала критична інфраструктура.

Також, за словами Кіпера, зі "снігових пасток" визволено близько 2500 осіб.

Він додав, що рятувальники, поліцейські, комунальники, військові та всі суміжні служби цілодобово працювали над тим, щоб якомога швидше надавати людям допомогу.

"Я дякую всім, хто допомагав боротися з негодою. Ви дійсно робили все можливе і неможливе. Я також дякую нашим людям за терпіння і взаємодопомогу. Наша сила в нашій єдності - і в такі моменти вона відчувається найбільше", - наголосив він.

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