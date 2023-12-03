Посол США з особливих доручень Ван Скаак: Маємо інформацію про залучення Білорусі до викрадення українських дітей

Російські фільтраційні програми є порушенням Женевських конвенцій, а масове вивезення українських дітей стало жахливим феноменом. Те, що відбувається в Україні, можна характеризувати як злочини проти людяності.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора, таку оцінку на конференції United for Justice. War Crimes against Ukrainian Children у Торонто дала посол США з особливих доручень з питань глобального кримінального правосуддя Бет Ван Скаак.



"Маємо інформацію про залучення Білорусі до викрадення дітей. Дітей з України через окуповані території вивозять у Росію, і далі у Білорусь. В цьому беруть участь доволі моторошні недержавні організації, такі як ультраправі байкерські спільноти", - зазначила посол.



Зауважується, що США залишаються непохитними у підтримці України й прагненні до справедливості, навіть на тлі інших конфліктів у світі. Але правосуддя вимагає довготривалих зусиль.

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"Надзвичайно важливо, щоб злочин агресії був переслідуваний, аби автократи у всьому світі не вважали, що можуть робити те ж саме. Маємо довести, що міжнародна спільнота непохитно захищатиме територіальну цілісність та суверенітет. Ми шукаємо механізми", - наголосила Ван Скаак.



Серед таких механізмів вона назвала такі: організація трибуналу за злочин агресії; переслідування злочинців у міжнародних інституціях; притягнення до відповідальності за міжнародні злочини в судах інших країн. Але основний шлях до справедливості лежить через українські суди.

Ван Скаак зауважила, що в Україні правосуддя працює навіть під час війни.



"Лунає повітряна тривога, падають бомби, летять ракети – команди [прокурорів і слідчих] працюють на місцях подій. Збирають докази, закладаючи фундамент для справ із заарештованими підсудними або в режимі in absentia, за прозорими процедурами. Це відбувається, суди працюють. І ми як міжнародна спільнота підтримуємо цю роботу", - додала посол.

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