Унаслідок артилерійського обстрілу Авдіївки й Костянтинівки на Донеччині загинула одна людина, ще дві - зазнали поранень
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Сьогодні, 3 грудня, росіяни здійснили артилерійський обстріл Авдіївки та с. Костянтинівка Покровського району Донецької області.
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
"3 грудня 2023 року російська армія обстріляла м. Авдіївку. 64-річний місцевий отримав наскрізне осколкове поранення. На момент атаки чоловік перебував на власному подвір’ї, яке розташоване поблизу зони проведення бойових дій.
Під приціл окупаційних військ потрапило й с. Костянтинівка Покровського району. Жінка 70 років дістала вогнепальні осколкові рани, а її 69-річна односельчанка від отриманих ушкоджень загинула на місці. Обох потерпілих ворожий вогонь застав на вулиці", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, населені пункти армія РФ обстріляла, ймовірно, з використанням ствольної артилерії. Також вибухами пошкоджено приватні домоволодіння.