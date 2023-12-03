Унаслідок артилерійського обстрілу Авдіївки й Костянтинівки на Донеччині загинула одна людина, ще дві - зазнали поранень

Сьогодні, 3 грудня, росіяни здійснили артилерійський обстріл Авдіївки та с. Костянтинівка Покровського району Донецької області.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

"3 грудня 2023 року російська армія обстріляла м. Авдіївку. 64-річний місцевий отримав наскрізне осколкове поранення. На момент атаки чоловік перебував на власному подвір’ї, яке розташоване поблизу зони проведення бойових дій.



Під приціл окупаційних військ потрапило й с. Костянтинівка Покровського району. Жінка 70 років дістала вогнепальні осколкові рани, а її 69-річна односельчанка від отриманих ушкоджень загинула на місці. Обох потерпілих ворожий вогонь застав на вулиці", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, населені пункти армія РФ обстріляла, ймовірно, з використанням ствольної артилерії. Також вибухами пошкоджено приватні домоволодіння.

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