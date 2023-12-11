Зброя - це не все. Що має бути у нашого захисника на полі бою?

Рекомендація

В першу чергу – індивідуальна аптечка військовослужбовця, до якої має входити певний набір засобів для рятування життя.

Звісно, краще користуватися вже готовими професійними наборами. Але у випадку, коли за якихось причин доводиться формувати індивідуальну аптечку самостійно або на волонтерських засадах, перш за все треба пам’ятати про її призначення. Її склад повинен забезпечувати першочергові потреби при наданні першої догоспітальної допомоги на полі бою.

Виходячи з цього, варто зважати на чотири простих правила:

індивідуальна аптечка для військового не повинна містити зайвих речей. Її складові повинні забезпечувати надання першої допомоги при бойовій травмі;

статистично, найбільш поширеною травмою на полі бою, яка несе безпосередню загрозу життю, є масивна кровотеча. Виникає внаслідок пошкодження магістральних судин нижніх та верхніх кінцівок. Наступне за частотою – поранення грудної клітини з виникненням пневмотораксу;

при формуванні тактичної аптечки слід дотримуватися балансу між першочерговим інструментарієм "першої лінії" та її вагою, якщо є бажання доповнити додатковими компонентами;

краще формувати склад індивідуальної аптечки використовуючи законодавчо затверджений перелік вмісту подібного елементу спорядження військовослужбовця – наказ МОЗ №6 від 05.01.2017. Не варто намагатися скласти її на основі водійського, туристичного, або іншого – не спеціалізованого – набору.

Отже, узагальнення практичних порад щодо самостійного формування тактичної аптечки дозволяє відокремити такий її мінімальний склад:

рукавички медичні оглядові (дві пари);

ножиці атравматичні для розрізання одягу та взуття;

турнікети (щонайменше два);

кровоспинні гемостатичні засоби (різні, кілька штук);

компресійний бандаж (стандартний розмір - 6 дюймів);

оклюзійний пластир (в комплекті: один з клапаном, другий - без клапана);

назофарингеальний повітропровід (з лубрикантом);

бинт марлевий стерильний (кілька штук);

щиток для ока (додатково);

лейкопластир на нетканій основі;

водостійкий маркер для позначення часу накладання турнікета;

термоковдра;

карта пораненого;

лікарські засоби з набору для першочергового прийому (анальгетик, НПЗП, антибіотик широкого спектру дії);

В залежності від особливостей виконання бойового завдання, рівня підготовки військовослужбовців та ймовірності потенційних уражень, склад індивідуальної аптечки може бути доповнено необхідними компонентами. І наостанок ще одна порада – приділіть особливу увагу вибору турнікета. Якісний, сертифікований турнікет – це обов’язкова опція повноцінної індивідуальної аптечки. "Золотим стандартом" вважається механічний турнікет вороткового типу Combat Application Tourniquet сьомого покоління (СAT Gen7) від американського виробника C-A-T Resources. Окрім нього є ще декілька механічних турнікетів (з воротком), що рекомендовані комітетом ТССС (Tactical Combat Casualty Care). Який є підрозділом медичного департаменту Міністерства оборони США. Це – SOFT-T, SAM-XT та TMT. Безпосередньою альтернативою для СAT Gen 7 є український турнікет DNIPRO Gen 2, який не поступаючись зазначеним виробам у надійності та ефективності, коштує у порівнянні, наприклад, з СAT Gen 7 у два рази дешевше. До того ж, турнікет DNIPRO пройшов як виріб медичного призначення, відповідну європейську та українську сертифікацію. Нещодавно витримав краш-тест від ветеранів армії США. Також заслуговують на увагу механічні турнікети з храповим механізмом. Комітетом ТССС рекомендовано наступні інструменти подібного типу: RMT, TX2, TX3. На жаль, на ринку представлено також багато підробок як китайського, так і українського виробництва. Пам’ятайте, підробки турнікетів виглядають дуже схожими на оригінали, однак їх використання може вартувати життя.