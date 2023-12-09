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Фінанси від Євросоюзу не дістануться тим громадам Молдови, де на виборах перемогли проросійські сили, - президентка Санду

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Фінанси від Євросоюзу не дістануться тим громадам Молдови, де на виборах перемогли проросійські сили, - президентка Санду
Президентка Молдови Мая Санду пояснила за яким принципом розподілятиметься фінансова підтримка місцевим органам влади від Європейською Союзу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла у суботу, 9 грудня 2023 року, на організованому урядом Форумі мерів, передає Newstream.md.

"Ви вважаєте, що Євросоюз має давати вам гроші, якщо ви не підтримуєте ЄС? Гроші з державного бюджету буде розподілено за принципом справедливості. Гроші, що надходять з Євросоюзу, від платників податків із країн ЄС, підуть тим населеним пунктам, де місцева влада підтримує наш курс на євроінтеграцію", - наголосила Санду.

Зокрема, з держбюджету протягом останніх двох років половині громад Молдови виділено 1,8 млрд леїв (дорівнює 3,420 млрд гривень).

Як передає Newsmaker.md, Санду нагадала, що ці кошти розподілено між громадами (у Молдові вони називаються "комунами"), "які очолюють мері від різних партій".

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Топ коментарі

  • ола жмуд
    молодець. Молдова таки спромоглася вибрати нарешті справжнього президента. ...А ми шось не вміємо
  • Alfalcon 30b8e09d
    От би і в Україні фінанси не видавались тим громадам , що голосували за Ze-шапіто

    Та клоуна який бачив мир в очах *****

  • Белка со свистком
    І це справедливо
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