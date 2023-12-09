У Раді готують переакредитацію ЗМІ та думають над розширенням їхнього доступу, - новий голова комітету ВР зі свободи слова Юрчишин

В апараті Верховної Ради розробляють механізм переакредитації представників ЗМІ, що надалі сприятиме покращенню їхнього доступу до роботи в парламенті.

Про це заявив новопризначений голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

За його словами, у Верховній Раді точаться різні дискусії щодо більшого доступу журналістів, зокрема, пов'язані з роботою "винесеного з урядового кварталу пресцентру, який надасть кращий доступ, плюс – трансляцію засідання парламенту".

Парламентарій наголосив, що під час війни деякі обмеження необхідні, але вони мають бути зрозумілими та логічними.

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"Зараз буквально із засідання Верховної Ради ведуть трансляцію депутати, і ми, знову ж таки, отримуємо доволі викривлену картинку, оскільки бачимо тільки те, що хочуть показувати депутати. Чи заслуговує суспільство, яке обрало Верховну Раду 9-го скликання, мати спотворену картинку подій? Думаю, ні.

Не буду говорити, що це питання буде просто вирішити. Бо Держслужба охорони та СБУ мають свої вимоги до забезпечення безпеки великої кількості осіб і доступу до ухвалення державних рішень.

Але також не можу сказати, що обмеження, які існують зараз, є ефективними та логічними. Тому робота в цьому напрямку ведеться. Думаю, що після того, як буде напрацьовано переакредитацію, можна буде ставити більш аргументоване питання про допуск в умовах війни журналістів до роботи Верховної Ради", - розповів Юрчишин.

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Юрчишин також розповів, що планує провести засідання комітету в розширеному форматі за участю представників медіа, щоб обговорити висвітлення роботи парламенту.

"Хотілося б почути вимоги журналістів разом із готовністю йти на якісь розумні компроміси з огляду на питання безпеки. Скажімо, ми можемо зробити прес-центр, можливо, не під самим куполом, але десь поруч, але там мають обов'язково проводитися брифінги, наприклад, керівництва Верховної Ради", - сказав нардеп.

Водночас він вважає, що на таке засідання комітету необхідно буде запросити також і голів парламентських фракцій (груп), щоб ті, узгодивши певні позиції на політичному рівні, могли адресувати їх апарату Верховної Ради.

Нагадаємо, із початку повномасштабного вторгнення РФ журналістам заборонено доступ до будівлі Верховної Ради. Також не ведеться пряма трансляція засідань парламенту.