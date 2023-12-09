Протягом 9 грудня росіяни завдали 1 ракетний та 5 авіаційних ударів, здійснили 25 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо кількості обстрілів території України, які здійснили росіяни протягом 9 грудня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Ворог завдав ракетного та 5 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши керовану ракету Х-59, яку успішно знищено силами та засобами протиповітряної оборони України. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура".

Також читайте: Ввечері 9 грудня російські окупанти обстріляли Херсон, поранена жінка, - ОВА