Говорили про питання вшанування пам’яті полеглих воїнів та надання допомоги сім’ям ветеранів, - Умєров провів зустріч із ветеранськими організаціями США

Міністр оборони України провів зустріч із представниками ветеранських організацій, де обговорили питання вшанування пам’яті полеглих воїнів та надання допомоги сім’ям ветеранів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці міністра.

У повідомленні зазначається: "Зустрівся з провідними ветеранськими організаціями США, зокрема TAPS, American Legion, Military Women’s Memorial, Foundation.

Серед іншого обговорили питання вшанування памʼяті полеглих воїнів та надання допомоги сімʼям ветеранів.

Україна прагне запровадити найкращі світові практики в сфері соціального забезпечення ветеранів та підтримки їхніх сімей. Американський досвід в цьому питанні є безцінним".

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