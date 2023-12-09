Фінська поліція почала перевірку російського бойовика-неонациста Петровського, якого суд вирішив не видавати Україні

Центральна кримінальна поліція Фінляндії розпочала дослідчу перевірку щодо російського бойовика-неонациста Воїслава Тордена (Яна Петровського), якого підозрюють у терористичних злочинах в Україні.

Заступник генпрокурора Юкка Раппе має найближчими днями вирішити, чи буде розпочато саме розслідування, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Рішення буде ухвалено на основі матеріалів, наданих українською владою. У них наводяться аргументи на користь екстрадиції Тордена в Україну, а також обґрунтування того, чому чоловіка підозрюють у терористичних злочинах в Україні.

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Згідно з фінським законодавством, ймовірний злочин, скоєний за кордоном, може бути розслідуваний у Фінляндії, якщо це доцільно "в інтересах слідства і здійснення правосуддя".

Верховний суд Фінляндії ухвалив учора, що Тордена не можна екстрадувати в Україну. Суд обґрунтував своє рішення тим, що в Україні на Тордена чекає поводження, яке принижує людську гідність.

Зараз Торден перебуває в ізоляторі тимчасового тримання Прикордонної охорони.

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Торден занесений до списку санкцій ЄС під своїм іншим ім'ям Ян Петровський, йому заборонений в'їзд і до Фінляндії. У списку санкцій ЄС зазначено, що Петровський обіймав посаду командира неонацистської ДШРГ "Русич". Україна звинувачує Петровського в жорстокості щодо полонених українських солдатів. Він, однак, змінив ім'я і зумів в'їхати до Фінляндії за новими документами.

Раніше 8 грудня, як повідомляв Цензор.НЕТ, Верховний суд Фінляндії відмовився екстрадувати Петровського до України та постановив звільнити його з-під варти. Одна з причин відмови в екстрадиції - умови утримання в’язнів в українських тюрмах.

Нагадаємо, у серпні цього року у Фінляндії затримали одного з лідерів російського угруповання найманців "Русич" Яна Петровського, який перебуває під санкціями США за участь у війні проти України.

Його підозрюють у терористичних злочинах, скоєних щонайменше в період з червня 2014 року по серпень 2015 року в Луганській і Донецькій областях.

15 серпня 2023 року Офіс Генпрокурора України направив до відповідних органів Фінляндії запит про затримання і тимчасовий арешт особи та надали фінській стороні всю необхідну інформацію для забезпечення арешту.

Офіс генерального прокурора заявив, що продовжить домагатись екстрадиції в Україну російського бойовика.