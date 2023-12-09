Угорські перевізники анонсували протест на кордоні з Україною
8 53660
У понеділок, 11 грудня, угорські перевізники проведуть акцію протесту на кордоні з Україною, вимагаючи скасування "транспортного безвізу". Він відбудеться біля пункту пропуску "Загонь-Чоп".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Асоціацію угорських підрядників автоперевезень MKFE.
В Асоціації повідомили, що поліція дозволила демонстрацію, оголошену угорськими перевізниками.
"Автоперевізники вимагають негайного перегляду угоди та відновлення ліцензійних квот на україно-угорські перевезення, а також ефективного та інтенсивного офіційного контролю за українськими перевізниками", - йдеться в повідомленні.
Протестувальники заявляють, що вони хочуть привернути увагу Єврокомісії та уряду Угорщини до серйозних, на їхню думку, наслідків угоди між ЄС, Україною та Молдовою, яка частково лібералізує автомобільні перевезення і ставить багато угорських підприємств у критичну ситуацію, що викривляє ринок.