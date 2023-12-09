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Угорські перевізники анонсували протест на кордоні з Україною

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Угорські перевізники анонсували протест на кордоні з Україною
У понеділок, 11 грудня, угорські перевізники проведуть акцію протесту на кордоні з Україною, вимагаючи скасування "транспортного безвізу". Він відбудеться біля пункту пропуску "Загонь-Чоп".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Асоціацію угорських підрядників автоперевезень MKFE.

В Асоціації повідомили, що поліція дозволила демонстрацію, оголошену угорськими перевізниками.

"Автоперевізники вимагають негайного перегляду угоди та відновлення ліцензійних квот на україно-угорські перевезення, а також ефективного та інтенсивного офіційного контролю за українськими перевізниками", - йдеться в повідомленні.

Протестувальники заявляють, що вони хочуть привернути увагу Єврокомісії та уряду Угорщини до серйозних, на їхню думку, наслідків угоди між ЄС, Україною та Молдовою, яка частково лібералізує автомобільні перевезення і ставить багато угорських підприємств у критичну ситуацію, що викривляє ринок.

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Топ коментарі

  • Олександр САТ РЕМ
    совпадєніє? Нє думаю... рука путіна- ляльковода в сраках польских, угорських "первізників -петрушок"
  • Євген Дусик 30d04cb0
    мадяри гандони і це не новина
  • Amber
    Обложили Украіну зі всіх сторін наші паскудні сусіди , яких ми ніколи
    не ображали і не притискали так, як вони наразі роблять з нами!😠
    І все відбувається при фінансовій піддтримці , так званих,
    перевізників ФСБшним кремлем ,
    який ( крім москви ) сидить в дупі і нас намагається туди затягти !!😡
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