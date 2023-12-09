Наразі передумов для відключення світла немає. Дефіцит в енергосистемі не є критичним, - Галущенко

В Україні хоч і є невеликий дефіцит в енергомережі, проте відключень світла поки не буде.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Жодних відключень не відбувалося. Тому дійсно, перш за все, через втрату генерації, похолодання та зростання споживання, ми спостерігали в певні дні дефіцит", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В енергосистемі дефіцит потужності, залучається аварійна допомога з Румунії та Польщі, - "Укренерго"

Галущенко додав, що дефіцит не є критичним, і складає близько 1% споживання.

"Тут ключове, що ми маємо забезпечити людей світлом. І в принципі, людей не має цікавити, як ми вирішуємо дефіцит. Основне треба розуміти, що відключень не було і не планується", - підкреслив міністр.

Водночас, він наголосив, що передбачити масштаб атак і те, коли вони відбуватимуться, складно, пише ZN.UA.

Він нагадав, що торік Росія розпочала масовані атаки на енергетичну систему України у жовтні. На початок грудня цього року передумов для блекаутів, за словами міністра, немає.

"Відверто кажучи, я очікував іншої ситуації на сьогодні", — зізнався Галущенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білий дім про ракетний удар по Україні: Це було очікувано. Це - частина зусиль Путіна буквально використати зиму як зброю

Разом із тим, він запевнив, що потенційні атаки на енергосистему не зруйнують її.

"Навіть якщо відбудеться критичний вплив внаслідок атак на енергосистему, блекаути можуть бути, але вони будуть мати тимчасовий характер", — наголосив міністр.