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Успіхи ЗСУ на фронті ніяк не впливають на підтримку України Вашингтоном, - конгресмен-демократ Бойл

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Успіхи ЗСУ на фронті ніяк не впливають на підтримку України Вашингтоном, - конгресмен-демократ Бойл
Суперечки у Конгресі США щодо допомоги Україні це про те, що відбувається всередині республіканської партії, а не на полі бою в Україні.

Конгресмен-демократ з Пенсильванії Брендан Бойл заявив в інтерв'ю журналістам Голосу Америки, що успіхи українських військових на полі бою жодним чином не впливають на рішення республіканців у Конгресі про допомогу Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо підтримки республіканців – це не про те, що відбувається на полі бою. Це про те, що відбувається всередині партії", – сказав він, додавши, що в цілому такої ж позиції дотримуються й демократи.

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За словами Бойла, республіканців можна поділити на три умовні групи.

Перша група, каже конгресмен, – це ті, хто віддані традиційним принципам активної зовнішньої політики Республіканської партії і не бояться висловлювати свою позицію. За підрахунками Бойла, таких республіканців "трохи більше, ніж половина".

"Мітч Макконнелл є чудовим прикладом цієї традиційної Республіканської зовнішньої політики від Ейзенхауера до Рейгана та обох Бушів – національної оборони Америки з м'язами, яка пишається бути в НАТО, пишається трансатлантичним альянсом, яка протистояла спочатку радянській, а тепер – російській агресії", – зазначив спікер.

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Друга група – ізоляціоністи, такі як прихильниця експрезидента США Дональда Трампа Марджорі Тейлор Грін, які активно виступають проти підтримки України. Хоча вони – в абсолютній меншості, говорить конгресмен, їх найбільше чути та їхній вплив зростає.

Третя група, на його думку, це ті республіканці, які поділяють ті ж принципи, що й перша група, але бояться, що підтримка України може коштувати їм поразки на наступних внутрішньопартійних виборах.

До цієї групи, за словами Бойла, входить і спікер Палати представників Майк Джонсон.

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"Зокрема, один республіканець в Палаті представників розповів мені про доволі болісну зустріч із виборцями, – а він у дуже республіканському окрузі – під час якої його весь час критикували за підтримку України", – сказав він, додавши, що саме від цієї групи загалом і залежить підтримка України.

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Топ коментарі

  • Petro Nepyivoda e4cca927
    Рузвельт був найгіршим президентом, через якого від 1941 до 1945 року загинули десятки мільйонів людей. Йому та іншим таким мухоморам було великою помилкою спасти кремль і отже найбільшу загрозу всіх часів, ніж домовитися з німцями, усунувши Гітлера. Американці також у 30-х роках минулого століття будували промисловість срср, а голодомору не бачили, а в 1944-1952 роках цинічно знехтували боротьбою УПА за незалежність та виживання українського народу.
  • vismavista
    Дужик, ці ідіотські висловлювання, навіть для такого шизоіда як ти - це вже перебор.
    А то, що троль, російський під тобою підписався, свідчить, що ви разом із ним працюєте.
    То скільки тобі ведмідь пообіцяв?
  • Olga Snigko
    Колись великий Рейган зруйнував СССР, тепер своїми діями сенатори мають усі шанси посприяти "мирним переговорам" України та РФ і успішно його відновити... тільки для чого була уся ця війна, жертви... якщо в кінці кінців РФ отримає то що бажала з самого її початку...
    При відновленні СССР2 всі ваші проблеми кордону і інші дріб'язкові суперечки навіть рядом не стоятимуть з цією реальною загрозою, бо у "братовбивчій війні" на покоління РФ звинуватить тільки вас і НАТО, усіляко намагатиметься вас знищити...
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