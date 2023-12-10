Держдеп США використав надзвичайні повноваження, щоб в обхід Конгресу продати Ізраїлю 14 тисяч танкових снарядів

Адміністрація президента США Джо Байдена використала надзвичайні повноваження, щоб дозволити продаж Ізраїлю близько 14 тисяч танкових снарядів без схвалення Конгресу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Державний департамент США, оголосивши надзвичайну ситуацію, у п'ятницю, 9 грудня скористався законом про контроль над експортом озброєнь і погодив терміновий продаж танкових снарядів вартістю 106,5 млн доларів Ізраїлю.

Ці снаряди є частиною більшої угоди на понад 500 млн доларів, яка включає 45 тисяч снарядів для ізраїльських танків "Меркава" і яку адміністрація Байдена просить схвалити Конгрес.

Зазначається, що в міру загострення війни між Ізраїлем і ХАМАС питання про те, як і де саме використовується американська зброя в конфлікті, стало об'єктом більш пильної уваги, хоча офіційні особи США заявляють, що не планують ставити умови щодо військової допомоги Єрусалиму.

У заяві Пентагону йдеться, що держсекретар США Ентоні Блінкен докладно обґрунтував Конгресу, що танкові снаряди мають бути негайно надані Ізраїлю на користь національної безпеки Сполучених Штатів.

Продаж буде здійснюватися із запасів армії США та включатиме 120-мм танкові патрони для фугасних протитанкових багатоцільових снарядів з трасером (MPAT) M830A1 та супутнє обладнання.

"Ізраїль використовуватиме розширені можливості як засіб стримування регіональних загроз і зміцнення своєї внутрішньої оборони", - заявили в Пентагоні.

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