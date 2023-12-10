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Держдеп США використав надзвичайні повноваження, щоб в обхід Конгресу продати Ізраїлю 14 тисяч танкових снарядів

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Держдеп США використав надзвичайні повноваження, щоб в обхід Конгресу продати Ізраїлю 14 тисяч танкових снарядів
Адміністрація президента США Джо Байдена використала надзвичайні повноваження, щоб дозволити продаж Ізраїлю близько 14 тисяч танкових снарядів без схвалення Конгресу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Державний департамент США, оголосивши надзвичайну ситуацію, у п'ятницю, 9 грудня скористався законом про контроль над експортом озброєнь і погодив терміновий продаж танкових снарядів вартістю 106,5 млн доларів Ізраїлю.

Ці снаряди є частиною більшої угоди на понад 500 млн доларів, яка включає 45 тисяч снарядів для ізраїльських танків "Меркава" і яку адміністрація Байдена просить схвалити Конгрес.

Зазначається, що в міру загострення війни між Ізраїлем і ХАМАС питання про те, як і де саме використовується американська зброя в конфлікті, стало об'єктом більш пильної уваги, хоча офіційні особи США заявляють, що не планують ставити умови щодо військової допомоги Єрусалиму.

У заяві Пентагону йдеться, що держсекретар США Ентоні Блінкен докладно обґрунтував Конгресу, що танкові снаряди мають бути негайно надані Ізраїлю на користь національної безпеки Сполучених Штатів.

Продаж буде здійснюватися із запасів армії США та включатиме 120-мм танкові патрони для фугасних протитанкових багатоцільових снарядів з трасером (MPAT) M830A1 та супутнє обладнання.

"Ізраїль використовуватиме розширені можливості як засіб стримування регіональних загроз і зміцнення своєї внутрішньої оборони", - заявили в Пентагоні.

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Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
  • Олександр Дніпро
    - Скоротити 40 тисяч військових посад (армія, медслужба, аеромобільні вiйська, розвідка, тощо);
    - скасувати оборонні закупівлі та змусити збройні заводи працювати в режимi скороченого тижня (бо не було чим платити з/п); Завод Іскра (радіолокаційне обладнання, РЕБ) став. Завод ХКБМ (бронетехніка) з початком 2022 року перейшов на 1 денний робочий тиждень. Замовлень на КБ "ЛУЧ" (протитанкові комплекси) немав жодного.
    - зірвати операцію по вагнерівцям і передати агресору единого свідка по збитому Боїнгу - Цемаха.
    - Відкрити сотнi кримінальних справ бойовим генералам, бійцям ЗСУ політикам, які мали суттєвий вплив на мiжнародних партнерів.

    - Проігнорувати історичний саміт НАТО в Лондоні в 2019. (Тоді ми відводили повним ходом вiйська і вірили каналу 1+1 про те, що мир уже наступив).
    - Заарештувати 15 тис. бронежилетів, половина з яких із-за цього стали б непридатними.
    - Скасувати програму фінансування наших "Громів" (дальнiсть 500 км), "Сапсанів" (дальність 50-480 км, "Нептунiв" (крилата ракета, дальність 280 км), "Вільхи-М" (ракетний комплекс, дальність до 130 км.). Це те, чим можна було стріляти з тої ж Одеси, чим можна було топити кораблі ворога, які обстрілюють Маріуполь і всю Україну.
  • Алекс Мышкевич
    Три лінії оборони із залізобетонними дотами, які були побудовані Порохом та Пастором за декілька місяців восени 2014-го

    Зараз шмигаль (=ЗЄля) виділив на фортифікацію 750 млн, а на єдиний киздафон 1,5 млрд.

    Курви! 👿
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