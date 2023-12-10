Протягом поточного року припинено 438 спроб дати хабаря прикордонникам на загальну суму 3,87 млн грн, - ДПСУ

У 2023 році в Держприкордонслужбі запобігли 438 спробам дати працівникам відомства хабарі на загальну суму 3,87 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Одним із показників ефективності реалізації антикорупційних заходів є припинення протягом поточного року 438 спроб надання прикордонникам неправомірної вигоди на суму 3 877 204 грн. Загалом від початку дії правового режиму воєнного стану зафіксовано 858 таких спроб на суму понад 8 млн 800 тис. грн", - заявили у Прикордонній службі.

Як уточнюється, у більшості випадків підкупити вартових кордону намагалися чоловіки призовного віку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін встановив особливий режим перебування у прикордонній зоні