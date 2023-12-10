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Протягом поточного року припинено 438 спроб дати хабаря прикордонникам на загальну суму 3,87 млн грн, - ДПСУ

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У 2023 році в Держприкордонслужбі запобігли 438 спробам дати працівникам відомства хабарі на загальну суму 3,87 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Одним із показників ефективності реалізації антикорупційних заходів є припинення протягом поточного року 438 спроб надання прикордонникам неправомірної вигоди на суму 3 877 204 грн. Загалом від початку дії правового режиму воєнного стану зафіксовано 858 таких спроб на суму понад 8 млн 800 тис. грн", - заявили у Прикордонній службі.

Як уточнюється, у більшості випадків підкупити вартових кордону намагалися чоловіки призовного віку.

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Протягом поточного року припинено 438 спроб дати хабаря прикордонникам на загальну суму 3,87 млн грн, - ДПСУ 01

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Топ коментарі

  • svetoslav17
    3,87 млн на 438 хабарів?)) 8835 грн на хабар?)
    Ну що ж,не дивно - хто за хабар у 220 євро буде ризикувати.
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    А скільки млрд грн виведено з України, через кордон, за 2022-23 роки??
    Нацбанк та Мінфін знають, але чомусь соромляться оголосити цю цифру!
    Стидаються….
  • Виктор Бос
    Да невже? Устилуг. Кожен ловетчик дає 100євро за кожну машину на ловеті. При оформлені звичайного вантажа так звані митники не соромлясь вирищать .-чому в паспорті ні чого не лижить. КОРУПЦИЯ БІЛЬШ,АНІЖ БУЛА ПРИ професорі😂😂😂
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