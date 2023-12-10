Республіканці проголосують за пакет фінансової допомоги Україні лише після того, як демократи погодяться на посилення південного кордону

Республіканська партія заблокувала розгляд законопроєкту щодо фінансування допомоги Україні, оскільки намагалася довести серйозність своїх намірів щодо безпеки південного кордону.

Про це в коментарі "Голосу Америки" заявив сенатор-республіканець Джим Ріш, інформує Цензор.НЕТ.

Він переконаний, що допомога Україні надійде, але адміністрація має серйозніше поставитися до проблеми південного кордону США, з якою республіканці пов'язують голосування про допомогу Україні.

Ріш раніше послідовно підтримував Україну. Водночас як і решта республіканців в Сенаті, на голосуванні щодо просування цього законопроєкту висловився проти.

"Це було голосування чітко за партійною лінією щодо пакета національної безпеки, який ми повинні прийняти. Ми це приймемо. Нам потрібно було переконати наших колег з іншої партії, що ми налаштовані дуже серйозно. Ми, республіканці, дуже серйозно ставимося до закриття нашого південного кордону. У нас близько 10 000 нелегалів на день перетинають кордон Сполучених Штатів, і нам потрібно захищати наш кордон, в першу чергу", – відповів Ріш на питання Голосу Америки після свого виступу на Аспенському безпековому форумі.

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Пояснюючи прив’язку допомоги України, потреба в якій є нагальною та критично важливою, до питань, що стосуються перетину кордону, розгляд яких може затягнутися на тижні та місяці, Ріш сказав, що не думає, що це затягне процес ухвалення рішень.

"Тижні та місяці, про які ви говорите, – позаду, а не перед нами. Ми говоримо про це не лише тижнями та місяцями, а й роками, і настав час поставитися до цього серйозно", – сказав він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Сенат США заблокував винесення на голосування законопроєкту, який містив додаткове фінансування військової допомоги Україні. Зазначається, що законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню не набрав достатньої кількості голосів під час процедурного голосування в Сенаті американського Конгресу.

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Секретний брифінг, на якому демократи мали переконати республіканців проголосувати за виділення військової допомоги Україні та Ізраїлю, провалився, перетворившись на крик та галас. Також президент Володимир Зеленський, який мав пояснити сенаторам, чому цей законопроєкт важливий, скасував свій виступ в останній момент.

Перед самим голосуванням у середу ввечері до законодавців звернувся президент Джо Байден, який заявив, що відмовляючись голосувати за пакет підтримки України, республіканці роблять такий подарунок Путіну, на який він не міг сподіватися.