Армія РФ прагне узяти ініціативу на полі бою до російських виборів у березні, - ISW

Російські загарбники посилили наступи на декількох ділянках фронту попри складні погодні умови. Вони прагнуть захопити й утримати ініціативу до президентських виборів у Росії в березні 2024 року.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі російські війська ведуть наступальні дії вздовж більшої частини лінії фронту в Україні, особливо вздовж кордону Харківської та Луганської областей, у районі Бахмуту і в напрямку Авдіївки. Також вони проводять безперервні наземні атаки в західній частині Запорізької області", - йдеться в дописі.

Аналітики відмічають, що такі темпи бойових дій на всій лінії фронту в Україні загалом відповідають оцінці ISW, згідно з якою російські війська намагаються повернути собі ініціативу на полі бойових дій щонайменше з середини листопада 2023 року.

"Офіційні заяви українських військових свідчать про те, що російським силам вдалося захопити ініціативу на кордоні Харківської та Луганської областей, у районі Бахмута і вздовж осі Авдіївка-Донецьк, тоді як українські війська зберігають ініціативу в ключових районах на півдні, про що свідчать триваючі українські контратаки на заході Запорізької області та стійка українська присутність на східному березі Херсонської області", - додають в ISW.

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Той факт, що окупанти намагалися перехопити ініціативу і провести наступальні операції на початку-середині листопада 2023 року, за найскладніших погодних умов, а не чекати на сильні морози, свідчить про те, що вони перебувають під тиском.

\Примітно, що російські війська доклали узгоджених зусиль із повернення ініціативи на поле бою в період найскладніших погодних умов, що підтверджує давню оцінку ISW про те, що погана погода може уповільнити, але не зупинити бойові дії.