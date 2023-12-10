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Армія РФ прагне узяти ініціативу на полі бою до російських виборів у березні, - ISW

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Армія РФ прагне узяти ініціативу на полі бою до російських виборів у березні, - ISW
Російські загарбники посилили наступи на декількох ділянках фронту попри складні погодні умови. Вони прагнуть захопити й утримати ініціативу до президентських виборів у Росії в березні 2024 року.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі російські війська ведуть наступальні дії вздовж більшої частини лінії фронту в Україні, особливо вздовж кордону Харківської та Луганської областей, у районі Бахмуту і в напрямку Авдіївки. Також вони проводять безперервні наземні атаки в західній частині Запорізької області", - йдеться в дописі.

Аналітики  відмічають, що такі темпи бойових дій на всій лінії фронту в Україні загалом відповідають оцінці ISW,  згідно з якою російські війська намагаються повернути собі ініціативу на полі бойових дій щонайменше з середини листопада 2023 року. 

"Офіційні заяви українських військових свідчать про те, що російським силам вдалося захопити ініціативу на кордоні Харківської та Луганської областей, у районі Бахмута і вздовж осі Авдіївка-Донецьк, тоді як українські війська зберігають ініціативу в ключових районах на півдні, про що свідчать триваючі українські контратаки на заході Запорізької області та стійка українська присутність на східному березі Херсонської області", - додають в ISW.

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Той факт, що окупанти намагалися перехопити ініціативу і провести наступальні операції на початку-середині листопада 2023 року, за найскладніших погодних умов, а не чекати на сильні морози, свідчить про те, що вони перебувають під тиском.

\Примітно, що російські війська доклали узгоджених зусиль із повернення ініціативи на поле бою в період найскладніших погодних умов, що підтверджує давню оцінку ISW про те, що погана погода може уповільнити, але не зупинити бойові дії.

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Топ коментарі

  • ZoV KobZona
    Надо бить по парашным городам всем, чем достанем. И будут им "выборы".
  • Bodalux
    Використовуючи озброєння розроблене під час ************* Зелі можна досягнути населені пункти рашки за програмою Зеленського «повна капітуляція» хіба що в межах досяжності прокладених доріг за програмою «великого крадівництва».
  • ZoV KobZona
    Смерчи не при Зеле сделаны и до Белгорода достанут легко. И несколько десятков парашных трупов в центре Белгорода (или других парашных городов) только пойдут лаптям на пользу.
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