Окупанти за добу 71 раз обстріляли Херсонщину, загинула людина, на Миколаївщині під вогнем опинився Очаків

Протягом минулої доби російські загарбники випустили 264 снаряди по території Херсонської області, обстріляли Очаків та с. Солончаки Миколаївської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

У Херсонській області російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, навчальний заклад у Херсоні. По Херсону ворог випустив 19 снарядів.

Як повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 - дістали поранення.

Армія РФ протягом минулої доби декілька разів обстріляла населені пункти Миколаївщини.

"Вчора, 9 грудня, о 10:55 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії та о 18:17 удари з реактивних систем залпового вогню по узбережжю м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора о 23:45 під артилерійським вогнем було с. Солончаки Куцурубської громади. Постраждалих немає", - розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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