Окупанти використовують для виснаження української ППО ракети-приманки, - ISW
Про це пише Інститут вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.
Один з російських військових блогерів 9 грудня повідомив про використання російськими військами крилатих ракет Х-55, що дуже схожі на модернізований варіант ракети Х-101. Метою було введення в оману та виснаження української протиповітряної оборони.
"Використання ракет-приманок стало причиною того, що російські ракети не змогли успішно вразити жодної цілі у Києві та були збиті ППО. Блогер поскаржився, що російським військам "практично неможливо" запустити достатню кількість ракет-приманок Х-55, щоб перевантажити українську ППО, через обмежену кількість бомбардувальників Ту-95 і Ту-160", - йдеться у повідомленні.
Аналітики ISW зазначають, що раніше росіяни використали ракети Х-55 разом з іншими варіантами ракет та безпілотників як хибні цілі або ж "приманок" для перевантаження української ППО та провокування нестачі запасів високоточних ракет.
Український військовий оглядач Костянтин Машовець розповів, що перед масштабними ударами на великі відстані по цілях на сході та півдні України російські війська проводять посилену повітряну розвідку. 8 грудня перед ракетними ударами росіяни провели сім розвідувальних польотів, що значно більше порівняно з одним-двома польотами у попередні дні.
"Таким чином армія агресора, ймовірно, намагається протидіяти обмеженій системі ППО України напередодні очікуваної широкомасштабної зимової кампанії ракетних ударів", - додав експерт.
Українські сили поки не мають достатньої кількості систем протиповітряної оборони, щоб закрити всю територію настільки щільно, наскільки закритий Київ.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, зранку 8 грудня, після тривалої паузи у 79 днів, ворог поновив удари крилатими ракетами з бортів стратегічної авіації Ту-95МС. Всі ракети було знищено на підльоті до Києва.