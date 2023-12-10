Окупанти використовують для виснаження української ППО ракети-приманки, - ISW

Росіяни під час обстрілу Києва 8 грудня використовували ракети-приманки для того, щоб заплутати й виснажити українську протиповітряну оборону.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Один з російських військових блогерів 9 грудня повідомив про використання російськими військами крилатих ракет Х-55, що дуже схожі на модернізований варіант ракети Х-101. Метою було введення в оману та виснаження української протиповітряної оборони.

"Використання ракет-приманок стало причиною того, що російські ракети не змогли успішно вразити жодної цілі у Києві та були збиті ППО. Блогер поскаржився, що російським військам "практично неможливо" запустити достатню кількість ракет-приманок Х-55, щоб перевантажити українську ППО, через обмежену кількість бомбардувальників Ту-95 і Ту-160", - йдеться у повідомленні.

Аналітики ISW зазначають, що раніше росіяни використали ракети Х-55 разом з іншими варіантами ракет та безпілотників як хибні цілі або ж "приманок" для перевантаження української ППО та провокування нестачі запасів високоточних ракет.

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Український військовий оглядач Костянтин Машовець розповів, що перед масштабними ударами на великі відстані по цілях на сході та півдні України російські війська проводять посилену повітряну розвідку. 8 грудня перед ракетними ударами росіяни провели сім розвідувальних польотів, що значно більше порівняно з одним-двома польотами у попередні дні.



"Таким чином армія агресора, ймовірно, намагається протидіяти обмеженій системі ППО України напередодні очікуваної широкомасштабної зимової кампанії ракетних ударів", - додав експерт.



Українські сили поки не мають достатньої кількості систем протиповітряної оборони, щоб закрити всю територію настільки щільно, наскільки закритий Київ.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, зранку 8 грудня, після тривалої паузи у 79 днів, ворог поновив удари крилатими ракетами з бортів стратегічної авіації Ту-95МС. Всі ракети було знищено на підльоті до Києва.