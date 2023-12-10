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Окупанти використовують для виснаження української ППО ракети-приманки, - ISW

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Окупанти використовують для виснаження української ППО ракети-приманки, - ISW
Росіяни під час обстрілу Києва 8 грудня використовували ракети-приманки для того, щоб заплутати й виснажити українську протиповітряну оборону.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Один з російських військових блогерів 9 грудня повідомив про використання російськими військами крилатих ракет Х-55, що дуже схожі на модернізований варіант ракети Х-101. Метою було введення в оману та виснаження української протиповітряної оборони.

"Використання ракет-приманок стало причиною того, що російські ракети не змогли успішно вразити жодної цілі у Києві та були збиті ППО. Блогер поскаржився, що російським військам "практично неможливо" запустити достатню кількість ракет-приманок Х-55, щоб перевантажити українську ППО, через обмежену кількість бомбардувальників Ту-95 і Ту-160", - йдеться у повідомленні.

Аналітики ISW зазначають, що раніше росіяни використали ракети Х-55 разом з іншими варіантами ракет та безпілотників як хибні цілі або ж "приманок" для перевантаження української ППО та провокування нестачі запасів високоточних ракет.

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Український військовий оглядач Костянтин Машовець розповів, що перед масштабними ударами на великі відстані по цілях на сході та півдні України російські війська проводять посилену повітряну розвідку.  8 грудня перед ракетними ударами росіяни провели сім розвідувальних польотів, що значно більше порівняно з одним-двома польотами у попередні дні.

"Таким чином армія агресора, ймовірно, намагається протидіяти обмеженій системі ППО України напередодні очікуваної широкомасштабної зимової кампанії ракетних ударів",  - додав експерт.

Українські сили поки не мають достатньої кількості систем протиповітряної оборони, щоб закрити всю територію настільки щільно, наскільки закритий Київ.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, зранку 8 грудня, після тривалої паузи у 79 днів, ворог поновив удари крилатими ракетами з бортів стратегічної авіації Ту-95МС. Всі ракети було знищено на підльоті до Києва.

Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Недавно один "стратиг" мене критикував саме за це : я спробував пояснить чому деякі наші БПЛА "в Москві тільки вікна б"ють" на прикладі тактики нанесення ядерного удару полком бомбардувальників І я тоді йому пробував пояснить шо більша частина ЛА використовуються як "приманки" та для подавлення ППО І лише один чи два літаки б"ють безпосередньо по цілі Так він мені "очі видирать" кинувся : "Це дурна витрата БПЛА!" А кацапи саме так і роблять - щоб виснажить нашу ППО та розконцентрувать її увагу при нальоті!
  • Mobilis in mobile
    Причому тут обманки та вікна. Славнозвісні "Бобри" несуть слабкий боєзаряд, не знаю, чи будуть до мене претензії від правоохоронців, якщо напишу який, але 5 секунд пошуку і Ви будете вражені, правда не скажу, що приємно. Такий заряд разом з GPS навігацією та вкрай незначною кількістю дронів, дає результат саме у вигляді вибитих вікон та розбитого шиферу, а не виснаження їх ППО.
    Це аналог не дуже небезпечного Шахеду-131, а не нинішнього Шахеду 136, який несе уже до 50кг. вибухівки.
  • Bodalux
    На офшорні рахунки літають
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