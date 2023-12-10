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У Запорізькій області минулої доби окупанти обстріляли 20 населених пунктів

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У Запорізькій області минулої доби окупанти обстріляли 20 населених пунктів
Минулої доби військовослужбовці РФ завдали 78 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

Загарбники обстріляли з РСЗВ Малу Токмачку та атакували 7 БПЛА Гуляйполе, Новодарівку, Чарівне, Червоне й Малу Токмачку.

По території Залізничного, Роботиного, Левадного, Білогір'я, Полтавки, Щербаків, Приютного, Малинівки, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 70 артударів.

Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено житловий будинок та автівку. Мирні жителі не постраждали.

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