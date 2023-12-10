У Запорізькій області минулої доби окупанти обстріляли 20 населених пунктів
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Минулої доби військовослужбовці РФ завдали 78 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.
Загарбники обстріляли з РСЗВ Малу Токмачку та атакували 7 БПЛА Гуляйполе, Новодарівку, Чарівне, Червоне й Малу Токмачку.
По території Залізничного, Роботиного, Левадного, Білогір'я, Полтавки, Щербаків, Приютного, Малинівки, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 70 артударів.
Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено житловий будинок та автівку. Мирні жителі не постраждали.