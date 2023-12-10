Росіяни перекидають десант на лівий берег Херсонщини, намагаючись проникнути в тил ЗСУ

Російська армія намагається зайняти позиції українських військових на лівобережжі Херсонської області. Для цього ворог перекидає туди десант.

Про це в ефірі телемарафону речник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.UA.

"Ворог намагається кожного дня змінювати тактику, дуже активно працює ворожа артилерія, авіація. Ну і така родзинка за останні дні: ворог намагається на техніці закидувати невеликі групи десанту, робить це в тил наших підрозділів, але йому це не вдається. Після відповідної артилерійської підготовки, авіаційного тиску знищується техніка ворожа і цей десант", - заявив Братчук.

Росіяни намагаються максимально насичувати оборону на лівому березі Дніпра. Там з'являються нові підрозділи, а окупанти проводять фільтраційні заходи серед місцевого населення. Росіяни намагаються виявити українське підпілля, яке попри все намагається допомогти ЗСУ. Братчук зазначив, що такі заходи росіяни проводять дуже жорстоко.

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