Держприкордонслужба про блокування кордону з Польщею: Ситуація майже незмінна, в черзі близько 3,5 тис. вантажівок
Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Серед напрямків, які блокуються:
- "Рава-Руська-Гребенне";
- "Ягодин-Дорогуск";
- "Краківець-Корчова";
- "Шегині-Медика".
В черзі перебувають майже 3,5 тисячі вантажівок. Найбільше навпроти "Шегині" - 1200 одиниць й "Ягодин" - 900 одиниць.
Як пояснив Демченко, протягом доби певний рух відбувається, втім динаміки, яка була до 6 листопада - немає. Найменший рух фіксується на пункті пропуску "Ягодин", хоча це найбільший інфраструктурний напрямок.
"Власне, ті впровадження щодо напрямку пункту пропуску "Угринів", коли порожні вантажні транспортні засоби вагою з понад 7,5 тонн можуть перетинати кордон на виїзд з України - поки що не бачимо послаблень з того боку, щоб впровадження певних домовленостей давали поштовхи для збільшення транспортних засобів", - додав Демченко.