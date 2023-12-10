На Таврійському напрямку за добу ліквідували 337 окупантів

Минулої доби ворог на Таврійському напрямку завдав 6 авіаударів, провів 33 бойових зіткнення та здійснив 512 артобстрілів.

Про це повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку, інформує Цензор.НЕТ.

"В операційній зоні ОСУВ "Таврія" українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 19 атак окупантів східніше Новобахмутівки та в районах Авдіївки, Тоненького і Первомайського. На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки - відбито 8 атак. На Шахтарському напрямку наші захисники відбили 2 атаки ворога в районі Старомайорського Донецької області. На Запоріжжі відбито 3 атаки ворога в районах Новопокровки та західніше Роботиного", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загальні втрати ворога за добу становлять 337 осіб.

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Знищено 9 одиниць військової техніки. Зокрема, 5 ББМ та 1 артсистема. Також було знищено склад боєприпасів та 2 склади з пально-мастильними матеріалами. Ще 5 одиниць техніки ворога пошкоджено.