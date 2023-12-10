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Територія Грузії не використовується для обходу санкцій РФ, - спікер парламенту Папуашвілі

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Територія Грузії не використовується для обходу санкцій РФ, - спікер парламенту Папуашвілі
Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що Грузія не допомагає обходити санкції, які введені ЄС проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда".

"Такого факту не було, і це – абсолютна брехня", – наголосив Папуашвілі, додавши, що уряд Грузії слідує міжнародним санкціям.

"Тому будь-яка інформація, в якій може міститися натяк про те, ніби за допомогою Грузії вдається обходити санкції, є абсолютною брехнею. На жаль, деякі ЗМІ в Грузії, НУО та політичні партії останні півтора року займалися поширенням дезінформації проти Грузії. Прямі заяви або натяки на те, що ведеться обхід санкцій, чути не вперше", – заявив Папуашвілі.

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Топ коментарі

  • Євген Дусик 30d04cb0
    брехун
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    який ще й звинувачує у брехні тих хто каже правду...
  • Maksim Perepelitca
    Десь влітку , агентство Блумберг на основі своїх досліджень публікувало список країн які допомагають русні обходити санкції , і Грузія там була .
    З країн совка ще була Вірменія , Казахстан , Узбекистан і Киргизстан .
    Диму без вогню не буває . То ж - не треба 3.14здіти таваріщ . !!
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