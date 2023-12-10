Ігнат про можливість передачі Україні шведських винищувачів Gripen: Непоганий для нас варіант

Наразі розглядається можливість передачі Україні шведських винищувачів Gripen.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Основним бойовим літаком буде F-16... Також розглядається і Gripen, шведська сторона може передати Україні ту кількість, яка у неї є на сьогоднішній день. Про кількість ми не говоримо. Але основним бойовим літаком все ж залишається F-16. Якщо буде прийняте рішення щодо Gripen - це буде непоганим варіантом для нас", - сказав він.

За словами речника, Швеція розглядає можливість розробки новішої версії винищувача Gripen, на яких пересядуть її повітряні сили. Тому Україна матиме перспективу отримати ці літаки.

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Ігнат додав, що українські пілоти вже тестували винищувачі Gripen у Швеції.

"Під час першого візиту у Королівство Швеція командувач Повітряних сил залишив там фахівців, коли власне відбувалась зустріч, щоб вони дослідили можливість надання Україні цих літаків і провели певні ознайомчі польоти на цих літаках, щоб зрозуміти, як це працює, і надати довідку повну - можемо чи не можемо ми отримати цю техніку", - пояснив речник.

Він наголосив, що це були не навчання пілотів. Тренування військових почнеться лише після того, як буде оголошено рішення про передачу літаків Gripen, поки тривають консультації.

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