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Ігнат про можливість передачі Україні шведських винищувачів Gripen: Непоганий для нас варіант

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Ігнат про можливість передачі Україні шведських винищувачів Gripen: Непоганий для нас варіант
Наразі розглядається можливість передачі Україні шведських винищувачів Gripen.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Основним бойовим літаком буде F-16... Також розглядається і Gripen, шведська сторона може передати Україні ту кількість, яка у неї є на сьогоднішній день. Про кількість ми не говоримо. Але основним бойовим літаком все ж залишається F-16. Якщо буде прийняте рішення щодо Gripen - це буде непоганим варіантом для нас", - сказав він.

За словами речника, Швеція розглядає можливість розробки новішої версії винищувача Gripen, на яких пересядуть її повітряні сили. Тому Україна матиме перспективу отримати ці літаки.

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Ігнат додав, що українські пілоти вже тестували винищувачі Gripen у Швеції.

"Під час першого візиту у Королівство Швеція командувач Повітряних сил залишив там фахівців, коли власне відбувалась зустріч, щоб вони дослідили можливість надання Україні цих літаків і провели певні ознайомчі польоти на цих літаках, щоб зрозуміти, як це працює, і надати довідку повну - можемо чи не можемо ми отримати цю техніку", - пояснив речник.

Він наголосив, що це були не навчання пілотів. Тренування військових почнеться лише після того, як буде оголошено рішення про передачу літаків Gripen, поки тривають консультації.

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Топ коментарі

  • Mobilis in mobile
    Непоганий варіант........як наче ми в супермаркеті і обираємо поміж 70 видами ковбаси. Будем реалістами, що дадуть, тому і будем раді.
  • Вася Быколог
    "Шведи розглядають побудову нових літаків. Можливо, нам передадуть старі, після того як в Швеції з'являться нові. Але основний в нас ф-16."
    Я просто охереваю в цій країні ідіотів.
  • Alex Vassago
    Перепрошую добродію...
    А Ви не пробували (ну хоча-б уявити) послідовність і технологію виготовлення... держака для лопати??!
    Тобто потрібна деревина, бажано певного дерева, потім її потрібно зробити циліндричною з конічним кінцем, який вставляється в лопату, обшкурити, може і просякнути якимось розчином чи пофарбувати...
    Зрозуміли до чого я?
    Модернізація літака, навіть для розвинутих індустріальних країн, завдання нелегке, бо це і наука і виробництво. Десятки років і сотні мільйонів грошей. Але, перш за все, ДЕСЯТКИ РОКІВ.
    Кожен блок, кожний дротик, клему, перемикач потрібно не лише продумати і ув'язати в комплекс, але і виготовити. І на Алі Експрес це не купиш.
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