Угорські прикордонники запевнили, що демонстрація їхніх перевізників не заблокує кордон, - Демченко
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Угорські прикордонники поінформували українських колег, що анонсована їхніми перевізниками демонстрація не призведе до блокування кордону між державами, як це зараз відбувається з Польщею.
Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
"Угорці повідомили, що 11 грудня близько 11:00 може початися демонстрація на напрямку "Захонь-Чоп", - зазначив він.
За словами Демченка, угорські колеги повідомили українців, що блокування кордону начебто не відбуватиметься.
За даними ДПСУ, станом на зараз на цьому пункті пропуску чекають чергу близько 1000 вантажівок, але інтенсивність руху триває.