На Лимано-Куп’янському напрямку негода ускладнила застосування дронів, за добу ліквідовано 109 окупантів, - Сухопутні війська

Минулої доби на Лимано-Куп’янському напрямку погодні умови були надзвичайно складними. Це звело до мінімуму використання дронів з обох сторін – БПЛА підіймалися в повітря і одразу обмерзали.