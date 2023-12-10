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Ворог зміцнює фортифікаційне обладнання та підтягує резерви на Півдні, - Сили оборони Півдня

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Ворог зміцнює фортифікаційне обладнання та підтягує резерви на Півдні, - Сили оборони Півдня
В зоні відповідальності Сил оборони Півдня ворог продовжує зміцнення фортифікаційного обладнання позицій та підтягування резервів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

Як зазначається, ворог веде спостереження за діями Сил оборони на правобережжі та не припиняє тиснути артилерійськими обстрілами, активно застосовує дрони.

"В той же час ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Сергей121
    Укріплюються? А нащо? Хай у ЗЕшапіто проконсультуються, як треба поводитись перед наступом ворога - "увідєть мір в глазах, поржать, прокласти асфальт і розмінувати ВСІ напрямки наступу"! Ні? Не хочуть? Що, навіть кацапи розуміють, що це абсолютний треш і сплошна хєрня? А от наші 73% ще й досі цього не розуміють і дивляться в рота хрипатому піздюку в надії, шо вони там ВСЬО порішають.
    *****, серце кров'ю обливається, коли згадуєш оті роки перед навалою, коли ВСІ лохи були такі радісні, наглючі, коли відверто закидали "ну, чТо, здєлалі вас, пАрАхАботов?"
    Ага, "здєлалі"...всіх і всю країну, підари.
  • Gregory Mihelson
    Говорили ж вам: Головне Південь!! Тут все Авдіївка, Кліщіївка нікому не потрібна. Дарма хлопці гинуть. А Південь москалі не віддадуть!
    Пора починати народному суду слідчі дії(не прокурорам, не СБУ) - Хто здав Південь??
  • Evgeny N
    Ви що, не дивитесь "єдиний марафєт"???
    Там вже давно сказали, що південь здали військові! Навіть "крайнього" (сержанта, здається) показували, який не зміг підірвати міни. А стоїть за всім - сам Залужний: безумна не дасть збрехати.
    А фото найвеличнішого, коли він інспектує перед вторгненням розмінування акваторії Азовського моря чи заяви верещучки з агрохімією про дострокове розмінування півдня і шатли на Чонгар - то московитське ІПСО!
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