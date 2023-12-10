Ситуація на Сході складна. Ворог веде наступальні дії по всьому фронту, - Сирський

Оперативна ситуація на Сході залишається складною. Ворог не припиняє ведення наступальних дій по всьому фронту.

Про це повідомив у телегам-каналі командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Сирського, він разом з командирами, які тримають оборону на Східному напрямку, детально проаналізували обстановку та розглянули варіанти подальших дій.

"Спільно прийняли необхідні рішення та вжили заходи для забезпечення стійкості нашої оборони, збереження життя наших воїнів та раціонального використання боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

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