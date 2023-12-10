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Ситуація на Сході складна. Ворог веде наступальні дії по всьому фронту, - Сирський

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Ситуація на Сході складна. Ворог веде наступальні дії по всьому фронту, - Сирський
Оперативна ситуація на Сході залишається складною. Ворог не припиняє ведення наступальних дій по всьому фронту.

Про це повідомив у телегам-каналі командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ. 

За словами Сирського, він разом з командирами, які тримають оборону на Східному напрямку, детально проаналізували обстановку та розглянули варіанти подальших дій.

"Спільно прийняли необхідні рішення та вжили заходи для забезпечення стійкості нашої оборони, збереження життя наших воїнів та раціонального використання боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Сирський відвідав позиції ЗСУ на Куп’янському та Бахмутському напрямках: Ухвалено рішення для посилення оборони

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Топ коментарі

  • Людмила Полякова 4b90ec29
    А як співвідносяться між собою раціональне використання *********** і збереження життів солдат? Звучить як набір фраз щоб сподобатися всім хто читає цю новину.
  • vismavista
    В угоду тішення ЕГО Вовіка, зруйновано централізоване управління. Тепер новини із Сирським будуть в марахвон просувати.
    Клоуни, блін.
  • Nik Home 379c842c
    О - випнулось. Отже - далі Залужного пресувати будуть...
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