Біля Авдіївки війська РФ майже цілодобово штурмують позиції ЗСУ, проте авіаційних ударів стало менше, - МВА

Російські військові біля Авдіївки майже цілодобово штурмують позиції українських бійців не зважаючи на погодні умови, проте в атаках стали менше залучати авіацію.

Про це в ефірі телемарафону розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".

"Ворог не полишає бажання та спроб оточити місто. По всій лінії майже цілодобово відбуваються штурмові дії з артилерії, мінометні обстріли, танкові обстріли та авіація", - зазначив він.

За його словами, авіабомбових ударів трохи стало менше — 6-8 за добу, а також зазвичай бувають 30-40 масованих обстрілів по громаді.

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Станом на ранок у місті лишаються 1253 людини, евакуація продовжується, хоча люди все рідше погоджуються виїздити з міста через постійні обстріли.