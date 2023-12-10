"ЄС" не підтримала новий закон про військове кладовище, бо це порушення Конституції і зневага до родин загиблих, - пресцентр політсили

Фракція "Європейська Солідарність" не підтримала новий законопроєкт про Національне меморіальне кладовище в Гатному, оскільки він грубо порушує Конституцію і обіцянки, які влада дала родинам загиблих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр політсили.

Як відомо, у травні 2023 року Верховна Рада 321 голосом ухвалила інший законопроєкт про кладовище у Биківні, і оскільки президент його не підписав і не наклав вето, він вважається таким, що набув чинності. Тому внесення нового законопроєкту порушує Конституцію України, пояснюють в "Євросолідарності".

"Для нас визначальним в цій делікатній темі є позиція військових і родин загиблих. Дух і буква закону. Військове Національне Кладовище в Україні має бути. Його треба було відкрити вже давно, проблема занадто болюча, делікатна і актуальна. А тепер - і масштабна. Бо мова йде про десятки тисяч загиблих героїв", - пояснює співголова фракції Ірина Геращенко.

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"Є прийнятий закон про створення Національного Військового кладовища в Биківні. Він не заветований президентом, а отже вважається прийнятим. По суті в Україні тепер - два місця для Меморіалу: Биківня і Гатне. Весною 2023-го року міністерство культури разом з міністерством ветеранів провели громадські слухання, визначили місце для Меморіалу в Биківні. Це публічно підтримав Уряд. На голосно розрекламований в марафоні брифінг за участі міністрів, представників Інституту Національної памʼяті запросили родини загиблих. В їх присутності й розповідали про Биківню! Хоч би хто поніс зараз за це відповідальність, хоч би хто вибачився!", - обурюється Геращенко.

"Мер столиці і Київрада виділили на потреби Меморіалу землю, для законодавчого врегулювання питання депутати конституційною більшістю прийняли відповідний закон про кладовище в Биківні. Далі починаються цинічні ігрища, й новий закон про кладовище в Гатному. На його представлення в ВР не прийшли ніхто з Уряду, аби відповісти, так а що то було з Биківнею. Відповідальність переклали на депутатів. Керівництво парламенту також не зустрілися з родинами загиблих, правда, це зробили представники "слуг", - пише депутатка.

Вона також вважає, що проєкт меморіалу має бути обраний на відкритому прозорому конкурсі із залученням найкращих художників-монументалістів, а не кулуарним рішенням влади.

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Народний депутат Ростислав Павленко зазначає: "У залі Верховної Ради нерідко трапляється ситуація, коли "Європейська Солідарність" голосує всупереч усім іншим. І дуже часто потім зʼясовується, що ми мали рацію. А ухвалене на хайпі та емоційній хвилі рішення або не працює, або шкодить".

"Створено небезпечний прецедент. Якщо президентському офісу закон не подобається, але через суспільний резонанс вето може зашкодити піарно - закон ігнорується. А натомість швиденько приймається інший. З відповідним піар-супроводом. Але навіть гірше, ніж маніпуляції з Конституцією, справи власне щодо суспільного резонансу. Бо значна частина родичів загиблих не сприйняла перенесення Меморіалу в Гатне. Це означає, що з ними належно не проговорили, не пояснили, не переконали", – пише депутат.

Народний депутат Володимир В’ятрович наголошує: "Це брутальне порушення 94 статті Конституції і подальше руйнування субʼєктності парламенту. Шкода, що заручником політичних примх влади стала памʼять про загиблих героїв, яким ще весною обіцяли відкрити кладовище до кінця цього року. Тепер змінюють місце - замість Биківні буде Гатне. Сподіваюся, що буде. І що не буде ще одного переголосування, бо так забаглося комусь на Банковій", - обурився депутат.

Це надто болюча тема, вважає народна депутатка Вікторія Сюмар. "Я декілька разів питала, як і чим це можна пояснити? Як можна пояснити рідним загиблих героїв, що їм треба добиратися на могили не в Києві, а десь в район Південного кладовища. Як взагалі це можна робити, коли ми говоримо про мотивації йти у військо, якщо держава навіть не готова виділити пару метрів в столиці для поховання воїнів, що віддають свої життя у розквіті", - пише Сюмар.

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"Нічим окрім цинізму це пояснити не можна. Бо Биківня забудовується і там земля значно дорожча, аніж в районі Південного… Інших пояснень в мене нема. І скажіть комусь після цього, що держава цінує воїнів і віддає їм належне. І що так виглядає "шана", - резюмує Сюмар.