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За тиждень Сили оборони знищили 6780 окупантів та 690 одиниць озброєння й військової техніки, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

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За тиждень із 4 по 10 грудня Сили оборони України знищили близько 6780 окупантів та 690 одиниць озброєння та військової техніки ворога.

Про це повідомив у своєму телеграмі заступник міністра оборони Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

  • 61 танк;
  • 133 бойові броньовані машини;
  • 115 артилерійських систем;
  • 6 РСЗВ;
  • 3 установки ППО;
  • 191 одиниця автотехніки;
  • 22 одиниці спецтехніки.

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Окрім цього, українськими захисниками знищено ворожий літак, 17 ракет та 141 БпЛА.

За тиждень Сили оборони знищили 6780 окупантів та 690 одиниць озброєння й військової техніки, - Міноборони 01

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