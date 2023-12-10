За тиждень Сили оборони знищили 6780 окупантів та 690 одиниць озброєння й військової техніки, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

За тиждень із 4 по 10 грудня Сили оборони України знищили близько 6780 окупантів та 690 одиниць озброєння та військової техніки ворога.