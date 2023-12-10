Росіяни завезли групу із 30 медиків до окупованого Маріуполя для обслуговування армії РФ, - Центр нацспротиву

Цивільні лікарні на тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують перетворювати на військові шпиталі для обслуговування російських військових.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Для надання послуг залучають російських лікарів, яких системно привозять на тимчасово окуповані території України. Наприклад, нова група з 30 медиків прибула до тимчасово окупованого Маріуполя.

Військове керівництво росіян на місцях обслуговує виключно медперсонал ЗС РФ або інших цивільних медзакладів з території РФ.

Загалом в усіх лікарнях на ТОТ діє розпорядження щодо пріоритетного обслуговування російських військових. Навіть при наданні екстреної допомоги перевага надається росіянам. Через це в тимчасово окупованих регіонах критична ситуація на фоні загострення епідеміологічної ситуації та гуманітарної кризи загалом. Смертність серед цивільного населення суттєво зростає", - йдеться в повідомленні.

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