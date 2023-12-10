Росіяни завезли групу із 30 медиків до окупованого Маріуполя для обслуговування армії РФ, - Центр нацспротиву
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Для надання послуг залучають російських лікарів, яких системно привозять на тимчасово окуповані території України. Наприклад, нова група з 30 медиків прибула до тимчасово окупованого Маріуполя.
Військове керівництво росіян на місцях обслуговує виключно медперсонал ЗС РФ або інших цивільних медзакладів з території РФ.
Загалом в усіх лікарнях на ТОТ діє розпорядження щодо пріоритетного обслуговування російських військових. Навіть при наданні екстреної допомоги перевага надається росіянам. Через це в тимчасово окупованих регіонах критична ситуація на фоні загострення епідеміологічної ситуації та гуманітарної кризи загалом. Смертність серед цивільного населення суттєво зростає", - йдеться в повідомленні.