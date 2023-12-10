Зеленський і президент Парагваю Пенья обговорили імплементацію Формули миру та поглиблення торговельно-економічної співпраці
Про це повідомляється на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, глава держави подякував Парагваю за рішучу підтримку України в межах міжнародних організацій.
Зеленський поінформував парагвайського колегу про успіхи в імплементації Української формули миру та результати трьох зустрічей радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики.
"Ми надзвичайно зацікавлені в залученні Парагваю до імплементації нашої Формули миру", – зазначив президент України.
Він висловив сподівання на участь якомога більшої кількості країн Латинської Америки в наступній зустрічі радників у січні 2024 року.
Лідери також обмінялися думками щодо можливостей поглиблення торговельно-економічної співпраці України та Парагваю.
Повідомляється також, що Зеленський запросив Пенью відвідати Україну з візитом.