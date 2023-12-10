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Світова спільнота має посилити тиск на РФ та змусити її дотримуватися Конвенції проти катувань, - Лубінець

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Світова спільнота має посилити тиск на РФ та змусити її дотримуватися Конвенції проти катувань, - Лубінець
Світова спільнота має посилити тиск на Росію та змусити її дотримуватися своїх міжнародно-правових зобов’язань, зокрема Конвенції проти катувань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

Він нагадав, що цього дня 1984 року Генасамблея ООН ухвалила Конвенцію проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, що набула чинності три роки потому.

"Проблема катувань украй актуальна під час війни, розв’язаної РФ проти нашої держави. Відомі факти про тортури над українськими військовополоненими, цивільними, зокрема дітьми та жінками.

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Також маємо свідчення про знущання над українськими політв’язнями, незаконно поневоленими Росією", - написав Лубінець.

Він наголосив, що це є неприпустимим порушенням прав людини, норм міжнародного гуманітарного права.

"Світова спільнота має посилити тиск на РФ та змусити її дотримуватись своїх міжнародно-правових зобов’язань, в тому числі й Конвенції проти катувань", - закликав Лубінець.

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Топ коментарі

  • Dmitry Klaus
    Яким чином?
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Може пора посилити обмін полоненими?! Скільки ми маємо відгодовувати кацапських окупантів?!!! Чого все затихло про обмін ''Азовців'' котрих зелена влада здала в полон? Може тут треба збільшувати тиск на всіх хто може сприяти обміну!!!
  • Юрій Вінгорськи
    поясніть злодію що не можна красти
    мусору, що не можна брати хабар
    чиновнику, що кошторис має бути 100% від виконаних робіт а не 250
    тоясніть боневтіку що він не Бог а всього лиш президент
    а ***** що пояснбвати???
    воно й так знає що воно *****
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