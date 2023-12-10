Світова спільнота має посилити тиск на РФ та змусити її дотримуватися Конвенції проти катувань, - Лубінець
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.
Він нагадав, що цього дня 1984 року Генасамблея ООН ухвалила Конвенцію проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, що набула чинності три роки потому.
"Проблема катувань украй актуальна під час війни, розв’язаної РФ проти нашої держави. Відомі факти про тортури над українськими військовополоненими, цивільними, зокрема дітьми та жінками.
Також маємо свідчення про знущання над українськими політв’язнями, незаконно поневоленими Росією", - написав Лубінець.
Він наголосив, що це є неприпустимим порушенням прав людини, норм міжнародного гуманітарного права.
"Світова спільнота має посилити тиск на РФ та змусити її дотримуватись своїх міжнародно-правових зобов’язань, в тому числі й Конвенції проти катувань", - закликав Лубінець.