Україна й Болгарія співпрацюватимуть у відновленні українського довкілля

Україна та Болгарія реалізовуватимуть спільні проєкти з відновлення українського довкілля.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Як зазначається, на полях СОР28 міністр Руслан Стрілець разом з міністром захисту довкілля і водних ресурсів Болгарії Юліаном Поповим підписали відповідний Меморандум про співпрацю.

Стрілець поділився з колегою оновленими даними щодо знищення Росією українського довкілля. Попов є не лише постійним користувачем, але й амбасадором застосунку "ЕкоЗагроза", який створено, щоб фіксувати та показувати світу кожен факт злочинів Росії проти природи.

"Дякую Болгарії за співлідерство по пункту 8 Формули миру Президента Володимира Зеленського та постійну підтримку України. Впевнений, що наш спільний трек з посилення співпраці у довкіллєвих питаннях матиме хороші результати", - зазначив Стрілець.

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