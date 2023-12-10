Окупанти атакували Нікополь з важкої артилерії та трьома дронами-камікадзе: пошкоджено підприємство і ЛЕП
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Протягом 10 грудня російські окупанти атакували Нікополь з важкої артилерії та дронами-камікадзе.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Три БпЛА скерували на Нікопольщину російські загарбники. Дрони-камікадзе поцілили по районному центру.
Вдарили по ньому й з важкої артилерії. Пошкодили приміщення одного з підприємств і лінію електропередач.
Та головне – люди цілі", - написав він.