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Евакуацію із Сектора Гази завершено, вивезено 315 людей, - ГУР

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Евакуацію із Сектора Гази завершено, вивезено 315 людей, - ГУР
Евакуацію із Сектора Гази завершено, вивезено 315 людей: 304 українці, 2 палестинці, 9 громадян Молдови.

Про це в телеграмі повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує - операція з порятунку наших громадян із сектору Гази успішно завершена.

Здійснена ГУР МО України та МЗС України за дорученням Президента України евакуаційна місія відбувалась у декілька етапів. У підсумку із небезпечної зони вдалося вивезти 315 людей: 304 українці, 2 палестинці, 9 громадян Молдови", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, серед врятованих із Сектора Гази - двоє осіб з пораненнями, онкохвора, вагітна, а також двоє громадян, які координували українських воєнних розвідників безпосередньо у зоні конфлікту.

Також читайте: Із Сектора Гази евакуювали ще 40 українців, - Зеленський

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Топ коментарі

  • Claudia S.
    а з Маріуполя, Херсона, Ірпіня, Бучі чого ж ви не вивозили людей? то не українці хіба були?
  • Яр Холодний
    То баби з України, що повискакували заміж за "іностранців" (пелестинських арабів) та їх діти
  • Герхард
    Міністерство охорони здоров'я ХАМАС.
    А що кажуть в ІДІЛ?
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