Новини • Допомога Україні

Наступного року Німеччина планує поставити Україні 200 тис. артснарядів, - генінспектор Бундесверу Броєр

4 08361
Наступного року Німеччина планує поставити Україні 200 тис. артснарядів, - генінспектор Бундесверу Броєр
У 2024 році Німеччина планує поставити Україні майже 200 тисяч артилерійських снарядів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Броєр.

"Німеччина наступного року зможе поставити майже 200 000 артилерійських снарядів. Я думаю, це значна частина від запланованого мільйона", - заявив він.

При цьому Броєр додав, що наразі німецька промисловість нарощує виробництво.

Також читайте: Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні: боєприпаси 155 калібру, БпЛА, вантажівки та медичні аптечки

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Порохобандерівець
    Ржати, срати, спати?
  • Николай Николаевич b96f438b
    Ти такий свіжий, а вже тухлятиною тхеш, таваґіщь!
  • Порохобандерівець
    Зрозуміло, ти наголосувало по накурці, а мені за тебе з автоматом бігай...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини