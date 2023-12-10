Наступного року Німеччина планує поставити Україні 200 тис. артснарядів, - генінспектор Бундесверу Броєр

У 2024 році Німеччина планує поставити Україні майже 200 тисяч артилерійських снарядів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Броєр.

"Німеччина наступного року зможе поставити майже 200 000 артилерійських снарядів. Я думаю, це значна частина від запланованого мільйона", - заявив він.

При цьому Броєр додав, що наразі німецька промисловість нарощує виробництво.

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