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Словацькі перевізники з 11 грудня продовжать блокаду кордону з Україною

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Словацькі перевізники з 11 грудня продовжать блокаду кордону з Україною
Словацькі перевізники з 11 грудня продовжують акції протесту на пункті пропуску Вишнє Нємецьке – Ужгород.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив журналіст та депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола.

"Президія Союзу автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) оголосила про продовження акції протесту на прикордонному переході Вишнє Нємецке – Ужгород", – повідомляє Глагола.

Блокування розпочнеться 11 грудня о 15:00 і триватиме доти, доки не будуть задоволені вимоги перевізників.

Основною вимогою UNAS є скасування "транспортного безвізу", що діє між Європейським Союзом та Україною з 1 липня 2023 року.

За словами перевізників, цей безвіз призвів до значного зростання конкуренції з боку українських перевізників, які пропонують нижчі ціни на перевезення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блокаду пункту пропуску на кордоні зі Словаччиною призупинено, - Мінінфраструктури

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Топ коментарі

  • Andrii seglianik 57ee1ebf
    Кончені Іуди
  • Small Jerboa
    А Піпізден в Аргентині мукої затарюється і йому на все ЧХАТИ!
  • Влад 1c1617eb
    Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Аргентину провів перемовини з президентом Франції Еммануелем Макроном. Зокрема, обговорили наступний оборонний пакет. 10 грудня 2023

    Враховуючи, що попередні обіцянки Макрона виконані не були, залишається зрозуміти хто бреше Зеленський про обіцянки Макрона, чи Макрон Зеленському ? Президент України Зеленський тихо залишив країну і дві доби ніжився на пляжах Островів Зеленого Мису (Кабо-Верде (Африка). Потім зустрівся з місцевим президентом. Головне полягає в тому, що посольства України тут немає і нікому розказати народу про тяжку працю президента на африканському пляжі. Наступна точка туристичного турне - Південна Америка




    та йому глибоко в дупі ситуація в Україні
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