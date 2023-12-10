Словацькі перевізники з 11 грудня продовжать блокаду кордону з Україною

Словацькі перевізники з 11 грудня продовжують акції протесту на пункті пропуску Вишнє Нємецьке – Ужгород.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив журналіст та депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола.

"Президія Союзу автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) оголосила про продовження акції протесту на прикордонному переході Вишнє Нємецке – Ужгород", – повідомляє Глагола.

Блокування розпочнеться 11 грудня о 15:00 і триватиме доти, доки не будуть задоволені вимоги перевізників.

Основною вимогою UNAS є скасування "транспортного безвізу", що діє між Європейським Союзом та Україною з 1 липня 2023 року.

За словами перевізників, цей безвіз призвів до значного зростання конкуренції з боку українських перевізників, які пропонують нижчі ціни на перевезення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блокаду пункту пропуску на кордоні зі Словаччиною призупинено, - Мінінфраструктури