Російські окупанти протягом 10 грудня здійснили 2 ракетні удари , 33 авіаційні удари, а також 29 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб
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За минулу добу ворог завдав 2 ракетних і 33 авіаційних ударів, здійснив 29 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомляє Генштаб у вечірньому зверненні.
У повідомленні зазначається: "Ворог завдав 2 ракетних та 33 авіаційних ударів, здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура".